Лариса Крохалева может вернуться в руководство администрации Рязани

Лариса Крохалева. Фото: Правительство Рязанской области.

Лариса Крохалева может вернуться в администрацию Рязани вслед за Виталием Артемовым, который стал и.о. главы администрации города. Неофициально сообщается о ее грядущем назначении на должность заместителя градоначальника.

Если верить Telegram-каналу «РязИнфорБюро», близкому к региональным органам власти, в ведении Крохалевой окажется социальный блок. Он включает в себя следующие структурные подразделения мэрии:

- управление образования и молодежной политики;

- управление культуры;

- управления по физической культуре и массовому спорту;

- управление дополнительных мер социальной поддержки и социально помощи;

- аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Крохалеву уже занимала эту должность с 2012 года, после чего в 2017-го пошла на повышение и в статусе замгубернатора возглавила соцсферу уже на региональном уровне.

Действующая замглавы горадминистрации Надежда Штевнина якобы написала заявление на увольнение по собственному желанию, с 13 по 21 июня она находится в отпуске.