Лариса Крохалева может вернуться в руководство администрации Рязани

Лариса Крохалева. Фото: Правительство Рязанской области.
Лариса Крохалева может вернуться в администрацию Рязани вслед за Виталием Артемовым, который стал и.о. главы администрации города. Неофициально сообщается о ее грядущем назначении на должность заместителя градоначальника.
Если верить Telegram-каналу «РязИнфорБюро», близкому к региональным органам власти, в ведении Крохалевой окажется социальный блок. Он включает в себя следующие структурные подразделения мэрии:
- управление образования и молодежной политики;
- управление культуры;
- управления по физической культуре и массовому спорту;
- управление дополнительных мер социальной поддержки и социально помощи;
- аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Крохалеву уже занимала эту должность с 2012 года, после чего в 2017-го пошла на повышение и в статусе замгубернатора возглавила соцсферу уже на региональном уровне.
Действующая замглавы горадминистрации Надежда Штевнина якобы написала заявление на увольнение по собственному желанию, с 13 по 21 июня она находится в отпуске.