Двое мужчин напали на водителя и разбили его машину у ЦКПиО в Рязани

У рязанского ЦПКиО двое неизвестных повредили автомобиль.

Днем 12 июня у ЦПКиО в Рязани двое неадекватных пешеходов напали на автомобиль. Видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как машина пытается проехать в сторону стадиона ЦСК, но прямо по дороге шли двое мужчин. Водитель посигналил, и тут же вызвал агрессию со стороны пешеходов. Те стали требовать, чтобы он вышел из машины, потом несколько раз пнули автомобиль.

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«Напали двое на машину, повредили ее… Пытались вытащить меня из машины, записи с камер регистратора есть. Хотел бы опубликовать для ускорения поиска нападавших. Первый раз столкнулся с подобными неадекватами. Заявление написано. Помяли бампер, заднее крыло, капот, разбили дефлекторы», - написал потерпевший.