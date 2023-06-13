Сотрудники ГИБДД дежурят на Первомайском проспекте в центре Рязани

В Рязани на Первомайском проспекте дежурят сотрудники ГИБДД.

Утром во вторник, 13 июня, в Рязани замечены сотрудники ГИБДД, которые дежурили на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Также экипаж ДПС находился на Первомайке со стороны площади Ленина и у поворота на вокзал «Рязань-2». Соответствующую информацию в редакцию КП-Рязань сообщил местный житель.

Известно, что Госавтоинспекция контролирует соблюдение правил проезда по «выделенке». При попытке проехать по полосе для общественного транспорта, сотрудники ДПС разворачивают личные автомобили.

О составлении протоколов за нарушение правил информация не поступала.

Перекрытие участка Первомайского проспекта связано с ремонтов теплосетей, который продлится до 12 июля.