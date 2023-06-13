Каких продуктов не хватает в нашем рационе и как это отражается на здоровье?

- Молочка

Надо потреблять 325 кг в год на человека, а в 2021 году было всего 265 кг. Значит, нам не хватает, как минимум кальция и витамина B2;

- 46% россиян рыбу и морепродукты вообще не едят или едят реже, чем раз в неделю. Это означает, что у всех этих граждан питание уже, очевидно, не здоровое.

- Фрукты и ягоды

Средний россиянин в 2022 г. съел около 60 кг фруктов и ягод, что на 5% меньше, чем годом ранее. Рекомендованная Минздравом норма — 100 кг в год.

- А вот мясо и мясопродукты мы стали есть больше всего. В 2022 г. потребление мяса выросло до рекордных 78 кг на человека (норма — 73 кг). В целом, животного белка большинство россиян получает достаточно. В том числе за счет замены более дорогого молочного и рыбного на доступный куриный.

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