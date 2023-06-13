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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:53

Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе, где в машине обнаружили скончавшегося за рулем мужчину

Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе со скончавшимся за рулем мужчиной
Источник:kp.ru
Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе, где в машине обнаружили скончавшегося за рулем мужчину.

Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе, где в машине обнаружили скончавшегося за рулем мужчину.

Появились фотографии с места трагедии, где в автомобиле ВАЗ обнаружили труп водителя.

По информации УМВД России по Рязанской области, 9 июня около 12:50 у дома №16 по Ряжскому шоссе 66-летний рязанец вылетел на скорости с дороги.

Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе со скончавшимся за рулем мужчиной

Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе со скончавшимся за рулем мужчиной

Когда на место дорожного происшествия прибыли сотрудники ДПС ГИБДД, то в машине они обнаружили труп водителя.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Появились фотографии с места трагедии, где в автомобиле ВАЗ обнаружили труп водителя.

Появились фотографии с места трагедии, где в автомобиле ВАЗ обнаружили труп водителя.