Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе, где в машине обнаружили скончавшегося за рулем мужчину.

Появились фотографии с места трагедии, где в автомобиле ВАЗ обнаружили труп водителя.

По информации УМВД России по Рязанской области, 9 июня около 12:50 у дома №16 по Ряжскому шоссе 66-летний рязанец вылетел на скорости с дороги.

Появились фото с места ДТП на Ряжском шоссе со скончавшимся за рулем мужчиной

Когда на место дорожного происшествия прибыли сотрудники ДПС ГИБДД, то в машине они обнаружили труп водителя.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.