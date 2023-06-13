Шестилетнего ребенка на скорости сбил автомобиль на улице Новоселов в Рязани.

Днем 12 июня на улице Новоселов произошло ДТП с участием шестилетнего ребенка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 39-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Duster на скорости сбил ребенка.

В результате дорожного происшествия мальчик получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие выходные и праздничные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 19 человек получили различные травмы.