Из-за перекрытий в Рязани 13 июня собрались большие пробки

На Московском шоссе пробка в центр тянется до самого моста через Трубеж. Источник изображения: ryazan.camera

13 июня в Рязани начали собраться большие пробки. Трафик серьезно замедлился из-за ограничений движения. Прежде всего, речь о закрытии для транспорта (кроме общественного) части Первомайского проспекта в связи с капитальным ремонтом тепломагистрали.

Работы на Первомайском проспекте начались поздним вечером 9 июня. В последующие три дня, когда были выходные, серьезных заторов не наблюдалось, но во вторник перекрытие сказалось: утром сервис «Яндекс Карты» фиксировал 9-балльные пробки, и к 11:00 серьезные затруднения сохраняются - дорожная ситуация оценивается в 7 баллов.

Наиболее протяженные «бордовые» (с наименьшей скоростью потока) участки наблюдаются на Московском шоссе, улицах Каширина, Вокзальной, Типанова.

Вдобавок к Первомайском проспекту закрытой остается и часть Северной окружной дороги, что также накладывает свой отпечаток.

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Пока многие водители пренебрегают запретом, действующим на участке от улицы Вокзальной до улицы Типанова (подробнее).