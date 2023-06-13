Разлив размыл берега Пры и обнажил закопанный туристами мусор в Рязанской области

На реке Пре в Рязанской области весенний разлив размыл берега и обнажил закопанный туристами мусор. Соответствующее фото с одной из стоянок появилось в группе Окского природного заповедника.

«Закопанный много лет назад мусор зарос травой и, казалось, не нарушал красоты ландшафта, но от этого не утратил своего губительного действия на окружающую среду», - пишет научный сотрудник Татьяна Постельных.

Автор призывает вывозить мусор в специально отведенные места. Также представитель заповедника напоминает, что наиболее экологичным способом избавиться от отходов является их раздельный сбор, что впоследствии позволяет их перерабатывать.