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НовостиОбщество13 июня 2023 7:30

Разлив размыл берега Пры и обнажил закопанный туристами мусор в Рязанской области

Представитель Окского заповедника призывает вывозить мусор в специально отведенные места
Источник:kp.ru

На реке Пре в Рязанской области весенний разлив размыл берега и обнажил закопанный туристами мусор. Соответствующее фото с одной из стоянок появилось в группе Окского природного заповедника.

«Закопанный много лет назад мусор зарос травой и, казалось, не нарушал красоты ландшафта, но от этого не утратил своего губительного действия на окружающую среду», - пишет научный сотрудник Татьяна Постельных.

Автор призывает вывозить мусор в специально отведенные места. Также представитель заповедника напоминает, что наиболее экологичным способом избавиться от отходов является их раздельный сбор, что впоследствии позволяет их перерабатывать.