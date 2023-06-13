Погиб в Рязани студент из Судана, выпав из окна на девятом этаже

В Рязани насмерть разбился студент из Судана, выпав с девятого этажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 13 июня из окна общежития Агротехнологического университета выпал студент – гражданин Судана. О происшествии сообщает YA62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

По предварительным данным, 21-летний африканец выпал из окна на девятом этаже.

В результате происшествия молодой человек от полученных травм скончался.

Подробности уточняются.

Двумя днями ранее из окна на шестом этаже выпал 40-летний рязанец. К счастью, мужчина выжил (читать подробнее).