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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:30

Погиб в Рязани студент из Судана, выпав из окна на девятом этаже

Студент выпал из окна общежития Агротехнологического университета и погиб
Источник:kp.ru
В Рязани насмерть разбился студент из Судана, выпав с девятого этажа.

В Рязани насмерть разбился студент из Судана, выпав с девятого этажа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 13 июня из окна общежития Агротехнологического университета выпал студент – гражданин Судана. О происшествии сообщает YA62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

По предварительным данным, 21-летний африканец выпал из окна на девятом этаже.

В результате происшествия молодой человек от полученных травм скончался.

Подробности уточняются.

Двумя днями ранее из окна на шестом этаже выпал 40-летний рязанец. К счастью, мужчина выжил (читать подробнее).