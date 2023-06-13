Браслет от ФСИН на ноге сотрудника Собчак, отбывающего наказание в Касимове, показывает, что он покидает квартиру

Ксения Собчак серьезно встревожилась за своих сотрудников, отбывающих наказание в Касимове за вандализм.

Известная телеведущая и блогер Ксения Собчак обеспокоилась за своих сотрудников, которые отбывают наказание в Касимове Рязанской области. Речь идет о блогере Сергее Скорееве и режиссере Сергее Ерженкове.

Ерженкова вместе со Скореевым признали виновными в вандализме за надпись на памятнике Владимиру Ленину в городе Касимове. Оба участника акции приговорены к 8 месяцам ограничения свободы с запретом выезжать из Касимова и менять место жительства.

«Тревожные новости приходят из Касимова Рязанской области. Там наш журналист Сергей Ерженков и его «подельник» Сергей Скореев отбывают наказание за вандализм. Недавно местный суд дал им 8 месяцев ограничения свободы – нельзя покидать Касимов, а с 22:00 до 06:00 нужно находиться дома», - пишет Собчак в своем tg-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, сотрудники ФСИН надели ее сотрудникам браслеты, но у Скореева браслет «уже третью ночь подряд срабатывает, якобы тот ночью покидал квартиру».

Как отметила телеведущая, оба активиста поставили дома IP-камеры, которые фиксируют их нахождение в своих квартирах бесперебойно. По данным записей с камер Скореев жилище якобы не покидал.

«А вот браслет и ФСИН утверждают обратное. Сергей написал уже три объяснительных. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, дать исправный браслет человеку и приобщить видеозаписи или хронологию гугл-карт, местные ФСИНовцы просто фиксируют нарушения», - указывает Собчак.

По ее мнению, сотрудники ФСИН должны в момент нарушений звонить на «это стационарное устройство», чтобы удостовериться – дома человек или нет, а при необходимости приехать лично в квартиру.

«Но они этого не делают. Они просто тупо звонят в 10 утра каждого дня и просят приехать к ним во ФСИН, чтобы подписать бумаги о том, что за ночь зафиксировано столько-то нарушений», - говорится в сообщении Ксении Собчак.

По инструкции (цитата Собчак со ссылкой на Ерженкова) «три нарушения могут дать право заменить меру пресечения Сергею».