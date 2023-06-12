Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской прибыл в Рязань. Фото: http://www.ryazeparh.ru/

В понедельник, 12 июня, в Рязань принесли ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Встречу провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Затем владыка, духовенство и миряне прошли в собор Рождества Христова, и началась Божественная литургия.

Сообщается, что святыня пробудет в Христорождественском соборе Рязанского кремля до 21 июня, после чего ковчег будет принесен в Пензу.