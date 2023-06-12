Легковушка всмятку: в Касимовском районе произошло жесткое ДТП

В Касимовском районе произошла серьезная авария. Фото: https://vk.com/avtoclub62

В понедельник, 12 июня, в Касимовском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в паблике «Автоклуб города Касимов» социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что авария случилась на сынтульском повороте. Судя по фото, легковушка получила сильные механические повреждения.

Как сообщили в комментариях под постом, на данном участке дороги образовалась большая пробка.

О пострадавших ничего не известно. Официальная информация уточняется.