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НовостиПроисшествия12 июня 2023 13:58

Легковушка всмятку: в Касимовском районе произошло жесткое ДТП

Жесткое ДТП произошло в Касимовском районе Рязанской области
Источник:kp.ru
В Касимовском районе произошла серьезная авария. Фото: https://vk.com/avtoclub62

В Касимовском районе произошла серьезная авария. Фото: https://vk.com/avtoclub62

В понедельник, 12 июня, в Касимовском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в паблике «Автоклуб города Касимов» социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что авария случилась на сынтульском повороте. Судя по фото, легковушка получила сильные механические повреждения.

Как сообщили в комментариях под постом, на данном участке дороги образовалась большая пробка.

О пострадавших ничего не известно. Официальная информация уточняется.