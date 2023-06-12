«Охранник – лох». Дети играли на крыше дома на улице Интернациональной

В Рязани засняли четверых детей, игравших на крыше.

В Рязани засняли четырех школьников, которые проводили время на крыше дома. Соответствующий пост с видео появился в группе «Рязань» соцсети ВКонтакте.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Интернациональной, на крыше дома №16Д. На асфальте дети оставили свои автографы мелом, а также надпись «Охранник – лох».

Кроме того, автор поста утверждает, что дети забираются на крышу уже не первый раз.

- Родители, проведите беседу со своими отпрысками, - убедительно просит очевидец.