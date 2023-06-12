Вертолет доставил в больницу подростка, пострадавшего в ДТП в Сараевском районе

Санавиация доставила в Рязань 12-летнего подростка с тяжелыми травмами из-за ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Сараевского района санавиацией в Рязань срочно доставили подростка с тяжелыми травмами. Об этом пишет издательство «Пресса».

Вечером 11 июня в селе Кривском Рязанской области произошла серьезная авария: 12-летний мальчик, управляя мопедом, столкнулся с легковушкой. Сообщается, что на месте работали сотрудники полиции.

По словам главврача Сараевской межрайонной больницы Павла Шейдорова, ребенку требовалась помощь узких специалистов из Рязани. Он получил многочисленные травмы, в том числе и черепно-мозговую.