Клещи покусали 145 рязанцев за неделю

В Рязанской области клещей нашли на 145 жителях.

В Рязанской области за неделю зарегистрировали 145 укусов клещей. Об этом сообщил рязанский Роспотребнадзор 12 июня.

Уточняется, что среди пострадавших от клеща – 53 ребенка.

Рязанцам напомнили о мерах безопасности защиты от клещей: проводить осмотр животных после прогулок, осматривать и себя каждые 15-30 минут, носить закрытую и светлую одежду, головные уборы, а также пользоваться современными акарицидно-репеллентными средствами для обработки открытых участков кожи и одежды.