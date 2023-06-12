Трехпалубный теплоход впервые прибыл в Касимов 12 июня

12 июня в Касимов впервые прибыл трехпалубный теплоход. Фото: https://t.me/livekasimov

В День России, 12 июня, впервые за несколько лет в Касимов прибыл трехпалубный теплоход. Об этом рассказали в Telegram-канале «Типичный Касимов».

Прибывший новый теплоход «Золотое кольцо» может вместить до 180 человек, а также оснащен колесами для передвижения по мелководью реки Оки. Судно останавливается во всех городах «Золотого кольца», в том числе в Рязани, Константинове и Касимове.

Уточняется, что теплоход простоит в Касимове до 13:00.