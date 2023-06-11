Торфяной пожар ликвидировали на Сегденском озере под Рязанью

У Сегденского озера под Рязанью произошел торфяной пожар.

Днем 11 июня на Сегденском озере в Рязани произошел торфяной пожар. О происшествии сообщает «Солотча.инфо».

«Ничему не учит опыт 2022 года. Снова разводят костры на торфяной почве. На Сегденском озере недалеко от Солотчи ликвидировали очаг возгорания на месте стоянки, оставленной туристами. Со слов очевидцев, самостоятельно потушить [туристам] не удалось, так как очаг уходил вглубь. Вызвали бригаду пожарных для ликвидации последствий чьей-то безрассудности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидировать возгорание на Сегденском озере удалось только благодаря оперативности специалистов «Пожлес».