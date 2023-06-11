Одну сторону Северной окружной дороги в Рязани закрыли для транспорта 11 июня

В Рязани перекрыли одну сторону Северной окружной дороги. Фото: Дирекция дорог Рязанской области.

Воскресным днем 11 июня в Рязани перекрыли движение транспорта по правой стороне Северной окружной дороги. О дорожной ситуации сообщает 7инфо со ссылкой на очевидца.

Движение перекрыто по направлению из Канищева в центр Рязани.

В настоящее время проехать можно по левой стороне дороги «по направлению в центр в обе стороны до автозаправок».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 11 июня 17:17, движение транспорта затруднено на участке улицы Бирюзова (около 600 метров).