Рязанцев 12 июня ждут 21 градус тепла и порывистый ветер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 12 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется северо-восточный, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +3... +8 градусов, днем +16... +21 градус.

По информации специалистов центра «Фобос», 12 июня в Рязани температура воздуха не поднимется выше 19 градусов. При этом будет сопутствовать сильный восточный ветер, а давление будет немного выше нормы.