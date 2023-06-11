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НовостиОбщество11 июня 2023 12:41

Рязанцев 12 июня ждут 21 градус тепла и порывистый ветер

В понедельник, 12 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков
Источник:kp.ru
Рязанцев 12 июня ждут 21 градус тепла и порывистый ветер.

Рязанцев 12 июня ждут 21 градус тепла и порывистый ветер.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 12 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется северо-восточный, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +3... +8 градусов, днем +16... +21 градус.

По информации специалистов центра «Фобос», 12 июня в Рязани температура воздуха не поднимется выше 19 градусов. При этом будет сопутствовать сильный восточный ветер, а давление будет немного выше нормы.