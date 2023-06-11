С шестого этажа в Канищеве выпал и выжил 40-летний мужчина

Из окна на шестом этаже в Канищеве выпал и выжил 40-летний рязанец Фото: Иван МАКЕЕВ

Воскресным днем 11 июня из окна, расположенного на шестом этаже в одном из домов по улице Интернациональной в Рязани выпал и выжил 40-летний мужчина. Об этом сообщает Ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой живота и ушибом спины срочно госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу.

В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.