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НовостиПроисшествия11 июня 2023 12:19

С шестого этажа в Канищеве выпал и выжил 40-летний мужчина

В Канищеве мужчина выжил после падения с шестого этажа
Источник:kp.ru
Из окна на шестом этаже в Канищеве выпал и выжил 40-летний рязанец

Из окна на шестом этаже в Канищеве выпал и выжил 40-летний рязанец

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воскресным днем 11 июня из окна, расположенного на шестом этаже в одном из домов по улице Интернациональной в Рязани выпал и выжил 40-летний мужчина. Об этом сообщает Ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой живота и ушибом спины срочно госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу.

В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.