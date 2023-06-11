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НовостиОбщество11 июня 2023 9:20

Более тысячи рязанцев попробовали солдатскую кашу

В преддверии Дня России в ЦКПиО состоялся праздник, организованный УФСИН России по Рязанской области
Источник:kp.ru
Хорошая погода и хорошее настроение.

Хорошая погода и хорошее настроение.

В субботу, 10 июня, в Рязани в Центральном парке культуры и отдыха состоялся праздник«Горжусь тобой, моя Россия», организованный УФСИН России по Рязанской области. Сотрудники ведомства развернули несколько развлекательных площадок под открытым небом. Мероприятие посвятили предстоящему Дню России.

Самой зрелищной частью праздника стало выступление кинологов, которые продемонстрировали навыки дрессировки служебных собак, в том числе, задержание опасных преступников. Сотрудники рассказали о правилах дрессировки, особенностях службы собак и специфике выучки. Все желающие смогли поближе познакомиться с овчарками, погладить их и сфотографироваться.

Показательные выступления кинологов.

Показательные выступления кинологов.

Большой интерес юных рязанцев вызвала выставка оружия и оборудования спецназа. Ребята фотографировались в касках и бронежилетах, разбирали и собирали оружие, а к бронеавтомобилю «Тайфун» выстроилась очередь из желающих посидеть за рулём и забраться на крышу бронемашины.

Более тысячи рязанцев попробовали «солдатскую» кашу. Сотрудники УФСИН развернули в парке полевую кухню образца 1948 года. За угощением выстроилась очередь из желающих подкрепиться «исторической» кашей, сладким чаем и ароматным хлебом. За несколько часов было роздано около полутора тысяч порций.

Начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков отметил, что День России является самым значимым государственным праздником, и сегодня особенно актуально делать как можно больше для того, чтобы россияне чувствовали гордость за свою страну, объединение и сплоченность, а дети узнавали больше об истории Родины. Сотрудники УФСИН России по Рязанской области готовы сделать доброй традицией проведение подобного мероприятия в преддверии Дня России.