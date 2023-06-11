«Чтобы исключить болезнь Ньюкасла». Специалисты отобрали пробы на берегу Оки в Рязани, где погибли чайки

Специалисты рязанской ветстанции отобрали пробы на берегу Оки, где погибли чайки. Фото: ГБУ РО"Рязанская городская ветеринарная станция".

Специалисты Рязанской городской ветеринарной станции выехали на место гибели чаек на берегу Оки. Об этом сообщает портал ведомства. Цель выезда – взять пробы, чтобы исключить карантинные и опасные заболевания.

В настоящее время пробы находятся в областной ветеринарной лаборатории, с ними работают специалисты.

«Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла. О результатах сообщим дополнительно», - говорится в обращении.

Ранее в tg-канале RZN_Life появились фотографии мертвых чаек на берегу реки в окрестностях Рязани.