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НовостиПроисшествия11 июня 2023 7:56

«Чтобы исключить болезнь Ньюкасла». Специалисты отобрали пробы на берегу Оки в Рязани, где погибли чайки

Специалисты отобрали пробы на берегу Оки в Рязани, где погибли чайки
Источник:kp.ru
Специалисты рязанской ветстанции отобрали пробы на берегу Оки, где погибли чайки. Фото: ГБУ РО"Рязанская городская ветеринарная станция".

Специалисты рязанской ветстанции отобрали пробы на берегу Оки, где погибли чайки. Фото: ГБУ РО"Рязанская городская ветеринарная станция".

Специалисты Рязанской городской ветеринарной станции выехали на место гибели чаек на берегу Оки. Об этом сообщает портал ведомства. Цель выезда – взять пробы, чтобы исключить карантинные и опасные заболевания.

В настоящее время пробы находятся в областной ветеринарной лаборатории, с ними работают специалисты.

«Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла. О результатах сообщим дополнительно», - говорится в обращении.

Ранее в tg-канале RZN_Life появились фотографии мертвых чаек на берегу реки в окрестностях Рязани.