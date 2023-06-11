Всех участников потасовки с участием цыган в Дягилеве полиция установила.

Полиция установила всех участников потасовки с участием цыган в Дягилеве на окраине Рязани. Об этом КП-Рязань сообщили в УМВД России по Рязанской области.

«В полицию поступало сообщение о конфликте между двумя мужчинами. Проводится проверка. Личности всех местных жителей установлены», - говорится в сообщении ведомства.

Очередную потасовку с участием цыган сняли на видео в Рязани. Все произошло возле супермаркета в Дягилеве (читать подробнее с видео).