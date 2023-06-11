Очередная потасовка с участием цыган в Рязани попала на видео.

Очередную потасовку с участием цыган сняли на видео в Рязани. Все произошло возле супермаркета в Дягилеве на окраине Рязани. Видео появилось в сообществе «Дягилево ВКонтакте».

«Что-то все молчат. Тут вообще песня. Цыгане бушуют», - подписал видео анонимный пользователь соцсетей.

В комментариях подписчики практически единодушно отметили, что ничего удивительного в происходящем не видят.

Как отметили в УМВД России по Рязанской области, по данному факту проводится проверка, личности всех участников установлены.

Ранее полиция организовала проверку по поводу массовой драки с участием цыган на Московском шоссе в Рязани.