В рязанской БСМП открывается вертолетная площадка

Павел Малков посетил БСМП. Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.

В рязанской Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) откроется вертолетная площадка. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе посещения учреждения в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона осмотрел отделения реанимации и неотложной хирургии, а также побывал в приемном покое, посетил противошоковую операционную. Павел Малков оценил медоснащение, посетил кабинеты МРТ, УЗИ и другие. Он также провел рабочее совещание, где отметил, что после смены команды процессы стали налаживаться.

- Если раньше больница копила задолженности, возникали другие проблемы, то сейчас эта тенденция сменилась на рост и на развитие. Возвращаются врачи, внедряются новые методы малоинвазивной хирургии, хирургии одного дня, появляются новые методы обследования. Открывается вертолетная площадка – через неделю она сможет принимать санавиацию. Много других улучшений. Действуем в интересах пациентов. В БСМП будут появляться все новые и новые виды медицинской хирургической помощи. Она должна стать ведущей хирургической школой области. У больницы есть все возможности занять лидирующее место среди аналогичных учреждений других регионов страны, - отметил он.