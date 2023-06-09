В Рязани с 9 по 12 июня ГИБДД проведет масштабные проверки на дорогах

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД прибегнут к массовой остановке транспортных средств.

В пятницу, 9 июня, и в праздничные дни, 10, 11 и 12 июня, на дорогах Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Дорожные полицейские прибегнут к массовой остановке транспортных средств.

Сообщать о противоправном поведении водителей на дороге Госавтоинспекция призывает и самих участников дорожного движения. Для этого ведомство предлагает обращаться телефону 112, а также размещать материалы и обращения на сайте https://гибдд.рф (раздел «Прием обращений»).