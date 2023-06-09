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НовостиЭкономика9 июня 2023 10:33

На площади Новаторов в Рязани установили ограждения для благоустройства ярмарки

Работы планируется завершить до конца июля 2023 года
Источник:kp.ru
На площади Новаторов в Рязани установили ограждения.

На площади Новаторов в Рязани установили ограждения.

В пятницу, 9 июня, на площади Новаторов в Рязани установили ограждения. О предстоящих работах по благоустройству здесь ярмарочной площадки сообщало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Работы планируется завершить до конца июля 2023 года.

Работы планируется завершить до конца июля 2023 года.

В планах: укладка асфальта, обустройство контейнерной площадки и санитарной зоны. Также на площади Новаторов модернизируют систему электроснабжения, проведут работы по озеленению территории, установят скамейки и малые архитектурные формы.

Завершить благоустройство планируется до конца июля 2023 года. Затем, в августе, начнут приводить в порядок площадку в микрорайоне Канищево - у ТЦ «Кит».

Ранее рязанцы жаловались на грязь и мусор на площади Новаторов во время проведения ярмарки.

На ярморочной площадке уложат асфальт. обустроят контейнерную площадку и санитарную зону, установят лавочки.

На ярморочной площадке уложат асфальт. обустроят контейнерную площадку и санитарную зону, установят лавочки.