В Рязани прошло расширенное заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия».

В четверг, 8 июня, состоялось расширенное заседание регионального политсовета партии «Единая Россия».

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии Павел Малков напомнил, что осенью 2023 года пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу, в органы местного самоуправления и довыборы в областную Думу по избирательному округу №10. Всего будет проведено около 170 кампаний в 20 муниципальных образованиях. В Рязани уже подведены итоги электронного предварительного голосования, в районах праймериз продолжается. Лидер рязанских единороссов отметил, что кандидаты в депутаты – это люди самых разных профессий, в их числе волонтеры и участники специальной военной операции.

- Такой результат предварительного голосования – признание обществом значимости их миссии. Рязанцы в полной мере осознают сложность текущей ситуации. Для жителей региона патриотизм, необходимость защиты Отечества – не просто фигура речи. Это – жизненные принципы. За последние месяцы количество желающих пойти на военную службу по контракту выросло втрое, – сказал Павел Малков.

- Важным событием текущего года, влияющим на дальнейшее развитие областного центра в частности и региона в целом, конечно, являются назначенные на 10 сентября выборы депутатов Рязанской городской Думы, – подчеркнула руководитель регионального исполкома Юлия Феоктистова.

Списки кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» на выборах в Рязанскую городскую Думу будут утверждены на конференции местного отделения партии города Рязани.

Предварительное голосование на довыборах в Рязанскую областную Думу проходит в электронном виде через авторизацию на портале Госуслуг. До 15 июня продолжается прием документов потенциальных кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты законодательного собрания. Территория одномандатного округа №10, по которому состоятся выборы, определена в границах Кораблинского, Ухоловского и Старожиловского муниципальных районов. Электронное голосование будет проводиться три дня: с 20 по 22 июня 2023 года.

Заседание прошло в Горьковском зале Горьковской библиотеки.

Кроме того, в электронном виде пройдет голосование по определению кандидатов от партии для участия в выборах в местные органы власти. Жители выберут 66 глав муниципалитетов, более 900 депутатов представительных органов власти.

- Во время проведения выборов всех уровней мы советуемся с нашими жителями. Именно люди определяют, кто будет представлять партию «Единая Россия» на основных выборах. Итоги предварительного голосования в городе Рязани показали, что у регионального отделения партии имеется большой кадровый потенциал. Есть удачное сочетание опыта и молодой энергии – тех, кто не раз избирался депутатом, и тех, кто только начинает свою общественно-политическую деятельность, - сказала Юлия Феоктистова.

Губернатор Павел Малков отдельно отметил, что Правительство области и партия «Единая Россия» продолжат поддерживать участников СВО и их семьи. Для этого создано отделение фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. Общественные организации обеспечивают разноплановую помощь: юридическую, социальную, медицинскую, психологическую, помогают с работой и реабилитацией.

Отдельно губернатор поблагодарил РязГМУ за поддержку инициативы партии «Единая Россия» в создании курсов сестринского дела для волонтеров. Принять участие в обучении могли все желающие.

На заседании также обсудили открытие в Рязанской области МСРЦ «Сосновый бор». Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе Роман Калинин подчеркнул, что в центре создан системный и научный подход для реабилитации.

- Санаторий оснащен оборудованием широкого спектра. Методики, которые применяются для физической реабилитации и социально-психологической поддержки абсолютно передовые. Всего оказывается порядка 125 услуг, - уточнил Роман Калинин.

В дальнейшем планируется организовать совместный отдых и досуг семьям на время отпуска участников СВО. Также по возвращении домой в санатории будут оказываться услуги всем членам семьи военнослужащего.

- Это действительно серьезный вклад в систему здравоохранения Рязанской области. Те возможности, которые предлагает «Сосновый бор» беспрецедентны, - отметил заместитель секретаря Роман Калинин.

Также на заседании обсудили подготовку и отправку гуманитарных конвоев, работу медиков-волонтеров и добровольцев в больницах ДНР и ЛНР, окончивших Курсы сестринского дела.

В мероприятии приняли участие секретари местных отделений партии, главы муниципальных районов, главы администраций муниципальных образований, члены фракций «Единой России» в Рязанской областной и городской Думе.