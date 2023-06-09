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НовостиОбщество9 июня 2023 9:56

Впервые в России робот возбудил исполнительное производство против должника

Новые автоматические процедуры, которые будут применять по всей стране, ФССП обкатывает в Рязанской области
Источник:kp.ru
ФССП России обкатывает автоматическое вынесение процессуальных документов в Рязани.

ФССП России обкатывает автоматическое вынесение процессуальных документов в Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани приставы впервые возбудили исполнительное производство против должника в автоматическом режиме. Сделано это с помощью программы-робота без участия должностного лица, сообщает ФССП России.

Пилотным выбрано отделение управления ФССП по Рязанской области. На его базе в перспективе «автоматом» станут выносить документы об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

Приставы отмечают, что закон, к практической реализации которой они приступили, позволяет применять такой порядок в случаях, где «возможно безусловное принятие решений».

«Практическая реализация закона позволит ФССП России оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений и актов уполномоченных органов», - считают в ведомстве.