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НовостиОбщество9 июня 2023 7:49

Движение по улице Семена Середы в Рязани ограничат с 9 июня

Об этом горадминистрация сообщила день в день. Однако к заявленному времени работы не начались
Источник:kp.ru
Утром 9 июня работы на улице Семена Середы не начались.

Утром 9 июня работы на улице Семена Середы не начались.

Администрация Рязани сообщила об ограничении движения по улице Семена Середы с 6:00 9 июня, то есть день в день. Впрочем, фактически с этого времени работы не начались.

Более чем на месяц, до конца суток 12 июля, будет закрыта часть дороги у музыкального училища по направлению к улице Пушкина. По заказу МУП «РМПТС» там будет проходить капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.

«На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены», - пишет пресс-служба горадминистрации.