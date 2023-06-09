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НовостиОбщество9 июня 2023 6:40

На улице Вокзальной в Рязани вскрыли недавно уложенный асфальт

По словам депутата, «Водоканал» раскопал то же место, где делал ремонт за пару недель до этого
Источник:kp.ru
На улице Вокзальной в Рязани вскрыли недавно уложенный асфальт, заявил городской депутат.

На улице Вокзальной в Рязани вскрыли недавно уложенный асфальт, заявил городской депутат.

На улице Вокзальной в Рязани «Водоканал» вскрыл недавно уложенный асфальт там, где делал ремонт всего за пару недель до этого. Об этом сообщил депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин поздним вечером 8 июня.

«Я не знаю, как это назвать и не хочу никого обвинять, не разбираясь толком в предмете, но думаю, что если «Водоканал» через пару недель вскрывает новехонький асфальт ровно там, где пару недель назад сам делал ремонт, то это не есть хорошо», - рассудил Володин.

По мнению депутата, такие ошибки и просчеты, влекущие дополнительные расходы, недопустимы. Тем более, что они зависят не от одного человека.

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