На улице Вокзальной в Рязани вскрыли недавно уложенный асфальт, заявил городской депутат.

На улице Вокзальной в Рязани «Водоканал» вскрыл недавно уложенный асфальт там, где делал ремонт всего за пару недель до этого. Об этом сообщил депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин поздним вечером 8 июня.

«Я не знаю, как это назвать и не хочу никого обвинять, не разбираясь толком в предмете, но думаю, что если «Водоканал» через пару недель вскрывает новехонький асфальт ровно там, где пару недель назад сам делал ремонт, то это не есть хорошо», - рассудил Володин.

По мнению депутата, такие ошибки и просчеты, влекущие дополнительные расходы, недопустимы. Тем более, что они зависят не от одного человека.

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