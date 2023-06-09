С 1 июня 23 рязанских управляющих компании лишились лицензии

Семи из 23 УК, лишившихся лицензии, в ее продлении отказала Госжилинспекция.

1 июня 2023 года в Рязанской области 23 управляющих компании лишились лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом в эфире телеканала ТКР сообщила начальник Госжилинспекции Татьяна Тарасюк.

По словам чиновницы, одной части УК в продлении лицензии отказало ее ведомство, так как они не соответствовали установленным критериям. Также были случаи, когда коммунальщики не обратились сами либо нарушили срок подачи заявления.

Тарасюк заметила, что в Госдуме рассматривается законопроект о том, что делать с домами, которые были у нелицезированных организаций. Ориентировочно закон будет принят в середине июня, после чего ГЖИ примет решение по объектам, оставшимся без УК.

«C 1 июня 23 управляющие кампании свою работу прекратят. Часть по собственной инициативе согласилась, часть по решению жилинспекции. Мы сразу семи УК отказали в продлении лицензии. Вызвано это, естественно, нарушением лицензионных требований», - заявлял губернатор Павел Малков во время прямой линии еще в конце апреля.