Полицейские остановили женщину, собиравшуюся прыгнуть с балкона в Рязани

7 июня полицейские не дали женщине спрыгнуть с балкона на Михайловском шоссе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Звонившие в полицию рязанцы сообщили, что на 16-м этаже жилого дома кто-то перебрался через перила балкона и, вероятно, собирается спрыгнуть. На вызов выезжали замначальника ОВД по Железнодорожному району города Артем Зайцев и замначальника подразделения уголовного розыска Дмитрий Мирохин. Вместе с ними был сотрудник пожарно-спасательной части Владимир Лазуткин.

Вместе они вытащили женщину с края балкона и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Медикам она не представилась, но впоследствии выяснилось, что это 40-летняя жительница города.

«Врачи транспортировали рязанку в лечебное заведение для обследования», - сообщили в УМВД.