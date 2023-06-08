В Сасове на улице поймали дикую косулю. Фото: Издательство "Пресса"

В четверг, 8 июня, в Сасове Рязанской области местные жители поймали дикую косулю, которая прогуливалась по улицам города. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Сначала в 6.30 утра животное заметили в районе парка Пионеров, а вскоре зверь застрял в заборе школы на улице Ленина. Чтобы спасти косулю, приехали спасатели, собрались добровольцы. Они аккуратно вызволили несчастного зверя, бережно связали и отвезли за город. На воле косулю отпустили в родные пенаты.

Кстати, местные жители отмечают, что в последнее время дикие животные стали часто появляться в черте населенных пунктов.