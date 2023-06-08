Рязанская область вошла в тройку лучших в ЦФО по улучшению жилищных условий на селе

По итогам прошлого года Рязанская область стала третьей в ЦФО по улучшению жилищных условий в сельской местности. Об этом сообщили в региональном минсельхозе со ссылкой на доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Данные были озвучены на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России 8 июня. Рязанскую область представляла и.о. министра сельского хозяйства Елена Правдина. Она отметила, что в регионе успешно реализуют госпрограмму по развитию сельских территорий. Так, в прошлом году на эти цели были потрачено свыше 102 млн рублей, в том числе 1,7 млн из средств федерального бюджета и 100,5 млн – из областного. Поддержку получили 48 семей, 13 из которых - многодетные. Выплаты получили 41 работник сферы АПК и семь человек из соцсферы.