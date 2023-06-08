Систему теплоснабжения военного городка Дягилево в Рязани реконструируют за 400 млн

Место строительство котельной на публичной кадастровой карте. Приложение к электронному аукциону.

МУП «РМПТС» заказало реконструкцию системы теплоснабжения гарнизона Дягилево в Рязани вместе с разработкой проектной документации. Электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой 403,7 млн рублей размещен на портале госзакупок. Из общего объема выделенных средств 323 млн рублей - это кредит Фонда национального благосостояния РФ.

Для отопления и горячего водоснабжения части домов военного городка на улице Белякова, 20а установят новую котельную мощностью 35 Гкал/час, переведя потребителей на четырехтрубную систему (ныне - двухтрубная). При такой системе по двум трубам от котельной транспортируется теплоноситель, по двум другим - горячая вода. Соответственно, проект будет включать в себя строительство сетей и подключение к ним. Работы планируется завершить уже к 6 декабря 2023 года.

В зоне обслуживания котельной на Белякова, 20а, согласно приложенной документации, находятся больше 20 жилых домов, ряд социальных объектов и военные здания. В районе работают еще два источника: котельная ОАО "360 АРЗ" и ее одна муниципальная - на Белякова, 35.