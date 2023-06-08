МЧС выпустило метеопредупреджение об ухудшении погоды 8 июня

8 июня в 14:00 ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение об ухудшении погоды "в ближайший час" и с сохранением до конца суток. Ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.

- Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице, - напомнили в МЧС о правилах безопасности во время сильного ветра.

Отметим, что изначально грозы и сильного ветра на 8 июня Рязанский гидрометцентр не прогнозировал.