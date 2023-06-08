На туристическом форуме на ВДНХ представят проект «Кухня Рязанского края»

Проект представят в рамках Российского туристического форума «Путешествуй».

Рязанская делегация представит на ВДНХ в Москве проект по составлению индивидуального маршрута по региону. Об этом сообщается в ТГ-канал Туризм и отдых в Рязанской области.

Проект представят в рамках Российского туристического форума «Путешествуй», который пройдет с 8 по 11 июня на площади Промышленности на ВДНХ. Рязанцы презентуют проект по составлению индивидуального маршрута путешествия на пару дней или целую неделю. Расскажут, как с помощью специальных сервисов сэкономить в путешествии, а также поведают об интересных и красивых локациях.

Также рязанцы представят проект «Кухня Рязанского края», выступят с этнографической программой «Рязанские хоромы» от филармонии и проведут квест с подарками.

Чтобы получить бесплатный билет на форум «Путешествуй!», нужно зарегистрироваться на сайте.