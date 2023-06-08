Прокуратурой Путятинского района обнаружены нарушения в четырех школах

В мае 2023 года прокуратура Путянинского района провела проверку школ на соответствие готовности к организации и проведению детских лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки выявлено, что в четырех школах на оконных рамах в кабинетах, предназначенных для начальных классов, отсутствуют замки безопасности. Надзорным органом внесены представления руководителям учебных заведений.

В двух школах обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Директора привлечены к административной ответственности, им выписаны штрафы.

Правила противопожарного режима не соответствуют нормам также в двух школах. Ответственным лицам внесены предупреждения. В каких школах проводилась проверка, не уточняется.

Все нарушения устранены, говорится в сообщении прокуратуры.