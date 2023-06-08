Серия хлопков прозвучала в Рязани

Серия хлопков, раздавшихся над Рязанью, вновь насторожила горожан.

8 июня около полудня в Рязани прозвучала серия хлопков. Характерные звуки слышали не только в областном центре, но и за его пределами, о чем сразу появилось множество сообщений в социальных сетях.

Число хлопков все называют разное, но, в основном, не более шести. Произошли они через небольшие временные интервалы.

В ГУ МЧС по Рязанской области по этому поводу лишь сообщили, что никаких звонков о происшествиях не поступало. Соответственно, беспокойство вновь, как и 29 мая, мог вызвать обычный эффект при достижении самолетом сверхзвуковой скорости. В данном случае - нескольких самолетов.