14-летний подросток на мопеде протаранил легковушку под Рязанью. Фото: 62.мвд.рф

14-летний подросток в селе Тюшево под Рязанью протаранил легковой автомобиль. Травмы получил он сам и его 11-летний пассажир, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП случилось 7 июня примерно в 17:30. Паренек на мопеде Motoland не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля Lifan и столкнулся с ним. Легковушкой управляла 48-летняя рязанка.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.