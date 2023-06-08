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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:59

Подросток на мопеде протаранил легковушку под Рязанью

Пострадали 14-летний водитель и его 11-летний пассажир
Источник:kp.ru
14-летний подросток на мопеде протаранил легковушку под Рязанью. Фото: 62.мвд.рф

14-летний подросток на мопеде протаранил легковушку под Рязанью. Фото: 62.мвд.рф

14-летний подросток в селе Тюшево под Рязанью протаранил легковой автомобиль. Травмы получил он сам и его 11-летний пассажир, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП случилось 7 июня примерно в 17:30. Паренек на мопеде Motoland не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля Lifan и столкнулся с ним. Легковушкой управляла 48-летняя рязанка.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Пострадали водитель и пассажир мопеда. Фото: 62.мвд.рф

Пострадали водитель и пассажир мопеда. Фото: 62.мвд.рф