Полиция ищет очевидцев ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

В результате ДТП в итоге зарегистрировали пять пострадавших. Больше всего досталось тем, кто ехал в "скорой".

Следственное управление областного УМВД ищет очевидцев ДТП с машиной скорой помощи в Рязани. Речь идет о столкновении с грузовой «ГАЗелью» на Московском шоссе, в котором пострадали пять человек (ранее говорилось о четырех).

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону 8(4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1», - говорится в объявлении.

Авария случилась примерно в 10:00 5 июня рядом с перекрестком Московского шоссе и Народного бульвара. «Скорая», по данным полиции, ехала с включенными спецсигналами. Исходя из опубликованного в сети видео, по встречной полосе. В этот момент грузовик, двигаясь в противоположном направлении, перестроился из крайней правой полосы в крайнюю левую, после чего произошло столкновение.

59-летний водитель и пассажиры «скорой» - 74-летняя женщина и 52-летний мужчина - в результате ДТП госпитализированы. Травмы также получили 32-летний водитель «ГАЗели» и его 18-летняя пассажирка.