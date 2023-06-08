Николай Макариков проконтролировал ход строительства детского сада.

Заместитель председателя областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Макариков совместно с главой администрации Рыбновского района Еленой Минковой провел осмотр строящегося детского сада на 115 мест на улице Перспективной в Рыбном.

«В настоящий момент на строительной площадке проводятся работы по устройству кровли и внутриплощадочных инженерных сетей. Строительство идет в соответствии с графиком, без задержек. Не могу не отметить высокое качество выполнения работ подрядной организацией», – сообщил парламентарий.

Детский сад строится по федеральному проекту «Жилье» в рамках муниципальной программы Рыбновского района «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов». В дошкольном учреждении будет шесть групп – две на первом этаже и четыре на втором. Согласно новым стандартам предусмотрен лифт для маломобильных граждан, а также электрический подъемник для продуктов питания. Полы на первом этаже в игровых комнатах будут теплыми (с подогревом).