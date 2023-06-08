По делу об убийстве в кафе «Райский аппетит» в центре Рязани вынесен приговор

СК опубликовал кадры следственных действий на месте убийства.

Мужчина, застреливший знакомого в кафе «Райский аппетит» в центре Рязани, услышал приговор. Рассмотрение уголовного дела против Армена Х. завершилось в Советском районном суде 5 июня.

Убийство произошло 17 июня 2022 года. Как оказалось, Армен Х. и его жертва - бизнес-партнеры, державшие «Райский аппетит». Сам мужчина рассказал следствию, что конфликт произошел из-за распределения прибыли.

«В ходе конфликта обвиняемый произвел несколько выстрелов в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался», - пишет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Оружие душегуб выбросил.

Вину свою Армен Х. признал и сотрудничал со следствием. За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) его приговорили в 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Жене убитого осужденный должен выплатить 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

КП-Рязань публиковала фотографии с места убийства и видео момента преступления.

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