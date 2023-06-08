Малков: Подрядчик главной площади Касимова вышел на объект после разговора

Один из эскизов планировавшегося благоустройства площади Соборной в Касимове.

К 7 июня, когда в Касимов прибыл губернатор, подрядчик не приступил к благоустройству территории у Торговых рядов. О «задержках и проблемах» при реализации проекта Павел Малков сообщил по итогам поездки.

«Место для жителей знаковое, срыва допустить нельзя. Через несколько часов после нашего разговора подрядчик вышел на объект, будет регулярно докладывать администрации о ходе работ», - заявил губернатор.

Исходя из данных ЕИС «Закупки», контракт на благоустройство площади Соборной в Касимове заключен с ИП Ляшко Святославом Сергеевичем еще 3 мая. Работы обойдутся в 94 млн рублей. Срок их исполнения, согласно условиям контракта, - по 1 ноября 2023 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Касимове провалили благоустройство на федеральные деньги

Из бюджета выделялось более 70 млн. рублей, но работы в срок даже близко не выполнены (подробнее).