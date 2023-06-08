Школу на 1100 мест в рязанском микрорайоне Семчино начнут строить 5 июля

Под школу выделены 6,8 га в микрорайоне Семчино.

Строительство школы на 1100 мест в Рязани, в микрорайоне Семчино, планируется начать 5 июля. Завершить - в конце 2024 года. Об этом, побывав на выделенном под объект участке, сообщил и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов.

Проект стоимостью 2,5 млрд рублей реализует ООО «ПроШкола №58» (ГК «ПроШкола») на основе концессионного соглашения между регионом и корпорацией ВЭБ.РФ.

«По окончании строительства право собственности на школу будет принадлежать городу», - утверждает Артемов.

Однако ранее на заседании Рязгордумы звучало, что с 2025-го по 2032 год концессионер будет эксплуатировать школу, организовывая в ней дополнительные образовательные услуги, а в собственность муниципалитета имущественный комплекс перейдет по окончании этого срока (то есть через 10 лет после заключения соглашения).

Как рассказал Артемов после поездки, под новую школу выделены 6,8 га. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена.