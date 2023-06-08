Больше 1700 вакансий: рязанские предприятия, включая оборонные, испытывают кадровый голод

Минтруда назвало самые востребованные специальности в рязанских предприятиях ОПК. Токарь - среди них. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанское минтруда и соцзащиты назвало самые востребованные специальности в «предприятиях отдельных приоритетных отраслей промышленности», включая оборонно-промышленный комплекс. Информация размещена на сайте облправительства.

Такие предприятия предлагают более 1700 рабочих мест. Наибольшая потребность существует в монтажниках, регулировщиках радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарях механосборочных работ, контролерах ОТК, инженерах-конструкторах, шлифовщиках, инженер-технологах, токарях. Подробности о работодателях и вакансиях доступны на портале «Работа России».

«Соискателям предоставляется возможность бесплатно пройти обучение и получить профессию», - добавили в минтруда и соцзащиты.

Также представители органа власти отмечают, что 23 июня в «Точке кипения» в Рязани пройдет ярмарка трудоустройства «Время возможностей».