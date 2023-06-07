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НовостиОбщество7 июня 2023 15:49

Депутат Государственной Думы Российской Федерации провел прием граждан

Встреча первого заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Красова с заявителями прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России»
Источник:kp.ru
Депутат Госдумы Андрей Красов провел прием граждан.

Депутат Госдумы Андрей Красов провел прием граждан.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации провел прием граждан.

К Андрею Красову обратился доброволец, служивший в подразделении народной милиции Донецкой народной республики. Вопросы касались восстановления статуса военнослужащего и оформления соответствующих выплат.

Также член фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ встретился с мобилизованным. Обсудили организацию медицинского обслуживания и прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того, на прием к Андрею Красову обратилась семья за консультацией по поводу поступления ребенка в суворовское училище.

Парламентарий также встретился с группой рязанцев, обратившихся с инициативой по продвижению проекта подготовки спортивных арбитров.

Все обращения граждан взяты в работу.