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НовостиОбщество7 июня 2023 15:44

В рязанском кардиодиспансере появилась процедура по выявлению риска развития атеросклероза

Ее можно получить как дополнительное обследование при исследовании органов грудной клетки
Источник:kp.ru

Специалисты кардиодиспансера стали проводить компьютерную томографию с определением коронарного кальция в сосудах сердца. О нововведении сообщается на сайте Минздрава Рязанской области.

Процедура представляет собой безболезненное тестирование, которое проводится как дополнительное в рамках стандартного обследования. Например, при исследовании органов грудной клетки при подозрении на пневмонию.

Обнаружение завышенных показателей кальция в сосудах сердца говорит о факте существования атеросклеротических бляшек, и соответственно, об ишемических изменениях сердца.

- Важно, что результаты видны сразу, по итогам обследования мы можем сразу проинформировать пациента о рисках. Ведь часто люди и не подозревают о проблеме, а узнают о ней слишком поздно. Своевременное выявление патологии даёт возможность прогнозировать развитие болезни, своевременно подбирать эффективные методы профилактики и лечения, — говорит заведующий рентгенологическим отделением Рязанского кардиодиспансера Руслан Хашумов.

Методика по выявлению количества коронарного кальция появилась благодаря современному высокоскоростному компьютерному томографу с инновационным программным обеспечением.