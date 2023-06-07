Члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе продолжают депутатский контроль капитального ремонта школ

Лето - время ремонта в школах.

Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы, член фракции «Единой России» Светлана Ворнакова посетила школу №41. Учреждение вошло в число семи школ областного центра, ставших участниками программы модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Вместе с представителями управления образования города, подрядной организации и руководителем образовательной организации Владимиром Зайцевым депутат оценила ход капитального ремонта учебного заведения.

После окончания учебного года ремонтные работы вошли в активную фазу. В здании ведется замена систем отопления, вентиляции, электроосвещения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, водоснабжения и водоотведения, уже установлен индивидуальный тепловой пункт, который позволит регулировать отопление и горячее водоснабжение. Смонтированы новые окна и двери, выполнен ремонт крыши, лестничных пролетов.

Ведутся общестроительные и отделочные работы. На ремонтные работы выделено около 48 млн рублей. Около 11 млн рублей будет потрачено на закупку нового современного оборудования.

Также в школе началось благоустройство территории, уже заасфальтирована спортивная площадка, запланирована установка нового ограждения, обустройство беговой дорожки.

«Благодаря программе «Развитие образования», партийному проекту «Новая школа» и народной программе партии «Единая Россия» мы можем создавать в школах комфортную и современную образовательную среду, которая очень нужна нашим детям», – отметила Светлана Ворнакова.

В 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт и оснащение 20 школ в 11 муниципалитетах. В Рязани реконструкция пройдет в семи образовательных учреждениях. Это школы №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52, 70.